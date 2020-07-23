Україна підписала Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією про надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Сталося це 23 липня під час робочого візиту до Брюсселя разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та очільником НБУ Кирилом Шевченком.

1,2 мільярда євро – це найбільший транш Єврокомісії у межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

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Він зауважив, що ідентична програми макрофінансової допомоги передбачена для 10 країн.

Дякую європейським партнерам за рішучу підтримку нашої країни. Це важливий крок, що підтримає макрофінансову стабільність держави та що спрямований на забезпечення добробуту українських громадян,

– наголосив прем'єр.

Додамо, що кошти ЄС у межах цієї програми повинні бути спрямованіна подолання негативних наслідків пандемії.

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