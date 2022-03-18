Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
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Украина получит 300 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС
Сегодня Украина получит еще 300 миллионов евро экстренной помощи МИД,
– заявил Домбровскис.
По словам вице-президента, ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине.
Макрофинансовая помощь Украине: коротко
Евросоюз выделил уже 600 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи Украине от ЕС.
Деньги, которые Украина получит сегодня, являются частью первого транша – его общая сумма составляет 600 миллионов евро. Первые 300 миллионов Украина получила на прошлой неделе.
Общий размер программы, подписанной 3 марта 2022 года – 1,2 миллиарда евро.
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