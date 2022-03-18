Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

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Україна отримає 300 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС

Сьогодні Україна отримає ще 300 мільйонів євро екстреної допомоги МЗС,
– заявив Домбровскіс.

Зі слів віцепрезидента, ЄС продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомои Україні.

Домбровскіс також зазначив, що вперше в історії ЄС фінансуватиме купівлю та доставку зброї в країну, яка піддається нападу.

Макрофінансова допомога Україні: коротко

Євросоюз виділив вже 600 мільйонів євро в межах нової програми макрофінансової допомоги Україні від ЄС.

Гроші, які Україна отримає сьогодні, є частиною першого траншу – його загальна сума становить 600 мільйонів євро. Перших 300 мільйонів Україна отримала минулого тижня.

Загальний розмір програми, підписаної 3 березня 2022 року, – 1,2 мільярда євро.

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