Потратят средства на восстановление инфраструктуры восточной части Украины. Соответствующую "Программу по восстановлению Украины" нардепы приняли на заседании 14 июля.
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Рада приняла в целом Закон Украины "О ратификации Финансового соглашения "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком".
Финансовое соглашение "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком предусматривает предоставление кредита в размере 340 миллионов евро, а это почти 11 миллиардов гривен по нынешнему курсу.
На что потратят деньги
На восстановление пострадавшей инфраструктуры в восточной части Украины. К тому же на эти деньги собираются модернизировать социальную инфраструктуру в областях, принимающих наибольшее количество переселенцев.
Восстанавливать будут важнейшую социальную инфраструктуру:
- строительство,
- реконструкцию,
- капитальный ремонт,
- повышение энергоэффективности жилья для переселенцев, школ, медицинских учреждений и социальных центров.
Программа по восстановлению Украины является продолжением действующей с 2014 года Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины. За ее средства реализуют более 150 проектов по восстановлению социальной инфраструктуры в:
- Донецкой,
- Луганской,
- Запорожской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Киевской областях.