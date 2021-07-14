Потратят средства на восстановление инфраструктуры восточной части Украины. Соответствующую "Программу по восстановлению Украины" нардепы приняли на заседании 14 июля.

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Рада приняла в целом Закон Украины "О ратификации Финансового соглашения "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Финансовое соглашение "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком предусматривает предоставление кредита в размере 340 миллионов евро, а это почти 11 миллиардов гривен по нынешнему курсу.

На что потратят деньги

На восстановление пострадавшей инфраструктуры в восточной части Украины. К тому же на эти деньги собираются модернизировать социальную инфраструктуру в областях, принимающих наибольшее количество переселенцев.

Восстанавливать будут важнейшую социальную инфраструктуру:

строительство,

реконструкцию,

капитальный ремонт,

повышение энергоэффективности жилья для переселенцев, школ, медицинских учреждений и социальных центров.

Программа по восстановлению Украины является продолжением действующей с 2014 года Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины. За ее средства реализуют более 150 проектов по восстановлению социальной инфраструктуры в:

Донецкой,

Луганской,

Запорожской,

Харьковской,

Полтавской,

Одесской,

Херсонской,

Киевской областях.

Обратите внимание! Речь идет о восстановлении подконтрольных Украине территорий. Между тем, по подсчетам Министерства временно оккупированных территорий и специалистов, на восстановление оккупированных городов и сел только на Донбассе нужно от 15 до 21 миллиарда долларов.