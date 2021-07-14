Витратять кошти на відновлення інфраструктури східної частини України. Відповідну "Програму з відновлення України" нардепи ухвалили на засіданні 14 липня.
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Рада ухвалила в цілому закон України "Про ратифікацію Фінансової угоди "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком".
Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком передбачає надання кредиту у розмірі 340 мільйонів євро, а це майже 11 мільярдів гривень за нинішнім курсом.
На що витратять гроші
На відновлення постраждалої інфраструктури у східній частині України. До того ж на ці гроші збираються модернізувати соціальну інфраструктуру в областях, що приймають найбільшу кількість переселенців.
Відновлюватимуть найважливішу соціальну інфраструктуру:
- будівництво,
- реконструкцію,
- капітальний ремонт,
- підвищення енергоефективності житла для переселенців, шкіл, медичних установ і соціальних центрів.
Програма з відновлення України є продовженням чинної з 2014 року Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. За її кошти реалізують понад 150 проєктів з відновлення соціальної інфраструктури у:
- Донецькій,
- Луганській,
- Запорізькій,
- Харківській,
- Полтавській,
- Одеській,
- Херсонській,
- Київській областях.