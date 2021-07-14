Витратять кошти на відновлення інфраструктури східної частини України. Відповідну "Програму з відновлення України" нардепи ухвалили на засіданні 14 липня.

Тим часом На Донбас прибули куратори з командування армії Росії, – розвідка

Рада ухвалила в цілому закон України "Про ратифікацію Фінансової угоди "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком".

Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком передбачає надання кредиту у розмірі 340 мільйонів євро, а це майже 11 мільярдів гривень за нинішнім курсом.

На що витратять гроші

На відновлення постраждалої інфраструктури у східній частині України. До того ж на ці гроші збираються модернізувати соціальну інфраструктуру в областях, що приймають найбільшу кількість переселенців.

Відновлюватимуть найважливішу соціальну інфраструктуру:

будівництво,

реконструкцію,

капітальний ремонт,

підвищення енергоефективності житла для переселенців, шкіл, медичних установ і соціальних центрів.

Програма з відновлення України є продовженням чинної з 2014 року Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. За її кошти реалізують понад 150 проєктів з відновлення соціальної інфраструктури у:

Донецькій,

Луганській,

Запорізькій,

Харківській,

Полтавській,

Одеській,

Херсонській,

Київській областях.

Зверніть увагу! Йдеться про відновлення підконтрольних Україні територій. Тим часом, за підрахунками Міністерства тимчасово окупованих територій та фахівців, на відновлення окупованих міст і сіл лише на Донбасі потрібно від 15 до 21 мільярда доларів.