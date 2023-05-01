Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, пакет включает в себя танки, бронетранспортеры и боевые машины для пехоты.
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Пакет помощи состоит из 3 частей
Черник отметил, что в целом бронетанковый пакет включает в себя 3 части:
- Танки;
- Бронетранспортеры;
- Боевые машины, предназначеные для перевозки пехоты на поле боя.
Военный эксперт подчеркнул, что у боевых машин для перевозки пехоты есть вспомогательное вооружение, которое должно помогать танкам во время боя.
Высокоскоростные пушки M2 Bradley в комплектации пушкой M242 Bushmaster. Ибо танкист немного ограничен в углу зрения. Самая большая беда для танкиста – это переносные противотанковые ракетные комплексы. У россиян есть "Корнет", "Метис", "Фагот", "Конкурс". Эта легкая бронетехника имеет лучший кругозор и призвана помогать танкам,
– подчеркнул он.
Черник о бронетанковом пакете помощи от Франции: смотрите видео
Переговоры Зеленского и Макрона: что известно
- Президент Владимир Зеленский 30 апреля побеседовал с французским лидером Эммануэлем Макроном. Одной из тем были перспективы ВСУ на следующие 2 месяца.
- В ходе переговоров лидеры обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами относительно консолидации их поддержки украинской формулы мира. Также Зеленский и Макрон скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога.
- Президент Украины сообщил, что Франция предоставит Вооруженным Силам Украины мощный бронетанковый пакет.
- По информации Офиса Президента, разговор лидеров длился более часа. Особое внимание они уделили подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе.