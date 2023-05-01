Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, пакет включает в себя танки, бронетранспортеры и боевые машины для пехоты.

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Пакет помощи состоит из 3 частей

Черник отметил, что в целом бронетанковый пакет включает в себя 3 части:

Танки; Бронетранспортеры; Боевые машины, предназначеные для перевозки пехоты на поле боя.

Военный эксперт подчеркнул, что у боевых машин для перевозки пехоты есть вспомогательное вооружение, которое должно помогать танкам во время боя.

Высокоскоростные пушки M2 Bradley в комплектации пушкой M242 Bushmaster. Ибо танкист немного ограничен в углу зрения. Самая большая беда для танкиста – это переносные противотанковые ракетные комплексы. У россиян есть "Корнет", "Метис", "Фагот", "Конкурс". Эта легкая бронетехника имеет лучший кругозор и призвана помогать танкам,

– подчеркнул он.

Черник о бронетанковом пакете помощи от Франции: смотрите видео

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