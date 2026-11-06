Зеленский заслушал доклады о применении боевой авиации для сбития российских БПЛА

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после селекторного совещания 6 ноября.

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Привлечение авиации к защите воздушного пространства

Главнокомандующий ВСУ и представители Воздушных сил доложили о сбитии российских дронов с помощью боевой авиации, групп прикрытия энергетики и мобильных огневых групп.

Также глава государства дал отдельные поручения премьер-министру Украины относительно постоянной коммуникации со странами-соседями и поддержки работы экспортных линий солидарности.

Зеленский сообщил, что готовится дополнительная поставка боеприпасов для F-16. Уже есть соответствующие договоренности с партнерами.

Спасибо каждому и каждой, кто действительно ВСЕ делает и работает круглосуточно для людей!– написал Зеленский.

К слову, Украина ожидает получить первые истребители Gripen от Швеции в первой половине 2027 года. Сейчас пилоты уже проходят обучение.