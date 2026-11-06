Зеленський заслухав доповіді про застосування бойової авіації для збиття російських БпЛА

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після селекторної наради 6 листопада.

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Залучення авіації до захисту неба

Головнокомандувач ЗСУ та представники Повітряних сил доповіли про збиття російських дронів за допомогою бойової авіації, груп прикриття енергетики та мобільних вогневих груп.

Також глава держави надав окремі доручення прем'єр-міністру України щодо постійної комунікації з країнами-сусідами та підтримки роботи експортних ліній солідарності.

Зеленський повідомив, що готується додаткове постачання боєприпасів для F-16. Є вже відповідні домовленості з партнерами.

Дякую кожному й кожній, хто справді ВСЕ робить і працює цілодобово для людей!– написав Зеленський.

До слова, Україна очікує отримати перші винищувачі Gripen від Швеції у першій половині 2027 року. Наразі пілоти вже проходять навчання.