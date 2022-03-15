Помощь от Кореи будет нелетального характера. Предоставят пуленепробиваемые шлемы и одеяла, а также предметы медицинского назначения.

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Относительно деталей, в том числе того, как помощь будет отправляться, и других конкретных связанных с этим вопросов, консультации продолжаются,

– заявил представитель Министерства обороны Пу сын Чхан.

Пакет материально-технической поддержки, который Южная Корея планирует направить в Украину, стоит 1 миллиард вон, то есть более 804 тысяч долларов. Он насчитывает около 20 предметов, включая палатки, еду, готовую к употреблению, покрывала и аптечки первой помощи.

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