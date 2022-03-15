Допомога від Кореї буде нелетального характеру. Нададуть куленепробивні шоломи та ковдри, а також предмети медичного призначення.

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Щодо деталей, у тому числі того, як допомога буде надсилатися, та інших конкретних пов'язаних із цим питань, консультації продовжуються,

– заявив представник міністерства оборони Пу Син Чхан.

Пакет матеріально-технічної підтримки, який Південна Корея планує направити в Україну, коштує 1 мільярд вон, тобто понад 804 тисячі доларів. Він налічує близько 20 предметів, включаючи намети, їжу, готову до вживання, покривала та аптечки першої допомоги.

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