США готовы предоставить ВСУ очередную поддержку. Сенат утвердил законопроект, в котором предусмотрена военная помощь Украине на сумму 3,5 миллиарда долларов.

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Дополнительное оружие

Источники предполагают, что речь идет о поставках 105-мм минометов и дополнительных противотанковых и зенитных комплексах Javelin и Stinger, которыми уже удалось уничтожить сотни российских оккупантов.

Также часть денег будет потрачена на гранатометы M203, бронежилеты, снайперские винтовки и лазерные дальномеры. Президент США Джо Байден уже готов утвердить законопроект.

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