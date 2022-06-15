Своя рубашка

Есть внутренняя политика и внутренние проблемы. К примеру, постоянные расстрелы в школах. С начала года было 27 расстрелов в школах, где погибли 24 ребенка и 3 взрослых, а ранены 56 человек. Это в сотни раз меньше, чем в Украине. В то же время, эти расстрелы очень близки для американцев. Они были в этих городах, знают эти конкретные школы.

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Завтра я выступаю перед учеными Питтсбургского университета. В четверг на Конференции по безопасности в Вашингтоне. На следующей неделе в Чикагском университете. Будем встречаться с учеными Йельского университета, которые мониторят оставшиеся в России иностранные компании. Тема с иностранными компаниями – интересна местной аудитории. Компании известны, понятны, люди знают руководителей компаний, и имеют знакомых, работающих в американских офисах этих компаний.

Россия поднимает голову

А вот Украина постепенно становится далекой, абстрактной. А еще ходят россияне по всем организациям и офисам и рассказывают ложь. Что в Украине коррупция и авторитарное правительство, что все ссорятся друг с другом и не с кем говорить, что у Украины ничего не вышло с реформами и демократией во время мира, то и сейчас не получится, и что, наконец, нельзя изолировать Россию санкциями, а Украине помогать оружием или деньгами, потому что без России не будет мира, мировая экономика будет в кризисе, и "зачем оно вам вообще нужно".

Всё стандартно. Нового ничего. Но методично, системно, настойчиво, мягко, косвенно через агентов и полезных идиотов, или через друзей и людей, у которых есть финансовые интересы в России.

К примеру, только что крупная финансовая компания в США PIMCO предупредила правительство США, что жесткие санкции против России негативно повлияют на сбережения американских пенсионеров, инвестировавших в долги России. И что было бы лучше позволить России платить по долгам и не доводить Россию до дефолта, потому что в России – внимание! – тогда останется больше денег покупать оружие и т.д.

Информационный и политический фронт в США открыт давно. И Россия вкладывает сюда ресурсы. А американцы хотят помочь Украине, и в то же время мало знают об Украине и слушают российские нарративы.

Как противодействовать распространению российских нарративов

Каждый украинец здесь и каждая украинская организация делают, что могут даже больше. За эти несколько дней я увидел сотни волонтеров, работающих круглосуточно для Украины. Они собирают средства, делают исследования и адвокируют в печати и перед политиками.

И все же Россия и апатия рядового американца делают свое дело.

Я думаю над тем, как эту проблему решить системно. И приглашаю вас думать над этим тоже. Я умею делать проукраинские исследовательские институты. Поэтому я думаю, стоит иметь больше системных исследований и качественных проукраинских think tank в США. Проблема серьезная. У вас, наверное, есть другие, лучшие идеи.

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: