До войны Украина потребляла 30 млрд кубометров газа в год, треть из которых была импортирована. Около 90 процентов украинских домов зависит от газового отопления, а газ является резервным источником энергии для многих электростанций страны.

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С начала войны ситуация поменялась. Ведь промышленное производство в Украине значительно сократилось, а 7 миллионов были вынуждены стать беженцами или внутриперемещенными лицами. Следовательно, и спрос на газ упал. Но с ним свалилась и способность Украины оплатить импорт газа на фоне роста цен и значительного дефицита бюджета.

Именно поэтому украинские власти ищут пути выхода из ситуации. Для этого генеральный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко отправился в Вашингтон, где встретился с представителями администрации президента США. Во время этой встречи он заявил, что Украине нужно 8 миллиардов долларов для финансирования импорта 6 миллиардов кубометров газа до зимы.

Неожиданное предложение

Украинская сторона озвучила несколько предложений по получению необходимого количества газа и финансированию этих потребностей. Среди них – обеспечение международного финансирования для закупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и Северной Африке. Или разработка альтернативных маршрутов поставки.

Одним из новых предложений украинских энергетических чиновников является обеспечение поставок энергоносителей по соглашению о ленд-лизе. Согласно ей, США предоставят Украине 6 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), которые будут доставлены на терминалы в Европе. Ведь у Украины нет ни одного СПГ-терминала. А уже оттуда по трубопроводу этот газ будет доставлен в Украину.

После увеличения внутренней добычи газа Киев расплатится Соединенным Штатам в течение двух лет.

"Они были удивлены, услышав такую идею, но она была хорошо воспринята", – сказал Витренко.

Еще одно предложение, которое Украина изучает – получить финансирование от Корпорации финансирования международного развития США, чтобы помочь оплачивать газ в краткосрочной перспективе, поскольку глобальные поставки газа уменьшаются и цены растут.

Первая помощь

Украина уже получила подобную помощь Европейскому Союзу. Во вторник Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил, что предоставит до 300 миллионов евро, чтобы помочь Украине компенсировать перебои в ее внутренней добыче газа, вызванные войной. "Нафтогаз" использует первоначальный транш в размере 50 миллионов евро на экстренные закупки газа, которые срочно необходимы для подготовки газовой системы Украины к следующему отопительному сезону.

Газовая проблема Европы

Всё это происходит на фоне обострения газовой проблемы в Европе. Ведь европейские краны также вынуждены искать другие источники газа, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Европа импортирует около 40 процентов природного газа из России, а также значительную часть сырой нефти. Именно они являются едва ли не главными рычагами влияния Москвы даже после наложенных санкций.

В то же время Россия заработала более 93 миллиардов евро на экспорте топлива за первые 100 дней вторжения.

Европа уже столкнулась с надвигающимся энергетическим кризисом, поскольку цены растут, хранилища газа остаются незаполненными, а беспокойный рынок готовится к дальнейшим перебоям в поставках из-за войны в Украине.

Существует широкий страх, особенно среди правительств Восточной Европы, Россия может сорвать или прекратить экспорт газа, чтобы наказать западные правительства за поддержку Украины и попытаться ослабить решимость Европы. Европа уже получила "намек" от России, когда тамошний "Газпром" объявил о сокращении ежедневных поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток" на 40 процентов.

Еще до этого "Газпром" уже прекратил поставки газа в Финляндию, Польшу и Болгарию из-за отказа платить за газ в рублях вместо евро или долларах — политику, которую Москва ввела, чтобы попытаться удержать российскую валюту от обвала после начала вторжения в Украину. В настоящее время ведущие лидеры Европейского Союза прорабатывают планы на случай чрезвычайных ситуаций на случай полного прекращения поставок.

Более богатые европейские страны, вероятно, могут выдержать шторм в промежуточный период, даже если это будет дорого, но Украина, которая сталкивается с более суровой зимой и серьезными экономическими ограничениями в результате войны, будет более уязвима к любым перебоям в поставках газа.

Хотя Европа получает газ от других поставщиков, включая СПГ из Соединенных Штатов, полностью заменить поставки России невозможно в тех объемах, которые нужны. Среди причин нет уверенности, что отрасль сможет поддерживать нынешние темпы добывания СПГ. Ведь в Азии может увеличиться спрос, что приведет к дальнейшему повышению цен и перенаправлению потоков туда.

Еще одна причина – внутреннее производство в США. Оно в основном сосредоточено в Мексиканском заливе. И может быть прервано тяжелыми погодными условиями во время предстоящего сезона ураганов.

Также пожар на крупном американском терминале СПГ в Техасе приведет к сокращению экспорта в Европу. Поскольку до сентября оно не будет работать.

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