До війни Україна споживала 30 мільярдів кубометрів газу на рік, третина з яких була імпортована. Близько 90 відсотків українських домівок залежать від газового опалення, а газ є резервним джерелом енергії для багатьох електростанцій країни.

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З початку війни ситуація змінилася. Адже промислове виробництво в Україні значно скоротилося, а 7 мільйонів людей були вимушені стати біженцями або внутрішньопереміщеними особами. Відтак і попит на газ впав. Але з ним впала і здатність України оплатити імпорт газу на тлі зростання цін та значного дефіциту бюджету.

Саме тому українська влада шукає шляхи виходу із ситуації. Для цього генеральний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко відправився до Вашингтона, де зустрівся з представниками адміністрації президента США. Під час цієї зустрічі він заявив, що Україні потрібно 8 мільярдів доларів фінансування для фінансування імпорту 6 мільярдів кубометрів газу до зими.

Неочікувана пропозиція

Українська сторона озвучила декілька пропозицій щодо отримання необхідної кількості газу та фінансування цих потреб. Серед них – забезпечення міжнародного фінансування для закупівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та Північній Африці. Або ж розробка альтернативних маршрутів постачання.

Однією з нових пропозицій українських енергетичних чиновників є забезпечення постачання енергоносіїв за угодою про ленд-ліз. Згідно з нею, США нададуть Україні 6 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу (СПГ), які будуть доставлені на термінали в Європі. Адже Україна не має жодного СПГ-термінала. А вже звідти по трубопроводу цей газ буде доставлений до України.

Після збільшення внутрішнього видобутку газу Київ відплатить Сполученим Штатам протягом двох років.

"Вони були здивовані, почувши таку ідею, але вона була добре сприйнята", – сказав Вітренко.

Ще одна пропозиція, яку Україна вивчає, – отримати фінансування від Корпорації фінансування міжнародного розвитку США, щоб допомогти оплачувати газ у короткостроковій перспективі, оскільки глобальні поставки газу зменшуються і ціни зростають.

Перша допомога

Україна вже отримала подібну допомогу від Європейського Союзу. У вівторок Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив, що надасть до 300 мільйонів євро, щоб допомогти Україні компенсувати перебої у її внутрішньому видобутку газу, спричинені війною. "Нафтогаз" використає початковий транш у розмірі 50 мільйонів євро на екстрені закупівлі газу, які терміново необхідні для підготовки газової системи України до наступного опалювального сезону.

Газова проблема Європи

Все це відбувається на фоні загострення газової проблеми в Європі. Адже європейські крани також змушені шукати інші джерела газу, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів. Європа імпортує близько 40 відсотків свого природного газу з Росії, а також значну частину сирої нафти. Саме вони є чи не головними важелями впливу Москви навіть після накладених санкцій.

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Європа вже зіткнулася з енергетичною кризою, що насувається, оскільки ціни зростають, сховища газу залишаються незаповненими, а неспокійний ринок готується до подальших перебоїв у постачанні через війну в Україні.

Існує широкий страх, особливо серед урядів Східної Європи, що Росія може зірвати або припинити експорт газу, щоб покарати західні уряди за підтримку України та спробувати послабити рішучість Європи. Європа вже отримала "натяк" від Росії, коли тамтешній "Газпром" оголосив про скорочення щоденних поставок газу до Німеччини по газопроводу "Північний потік" на 40 відсотків.

Ще до цього "Газпром" уже припинив постачання газу до Фінляндії, Польщі та Болгарії через відмову платити за газ в рублях замість євро чи доларах — політику, яку Москва запровадила, щоб спробувати утримати російську валюту від обвалу після початку вторгнення в Україну. Зараз провідні лідери Європейського Союзу опрацьовують плани на випадок надзвичайних ситуацій на випадок повного припинення поставок.

Заможніші європейські країни, ймовірно, можуть витримати шторм у проміжний період, навіть якщо це буде дорого, але Україна, яка стикається з суворішою зимою та серйозними економічними обмеженнями внаслідок війни, буде більш вразливою до будь-яких перебоїв у постачанні газу.

Хоча Європа отримує газ від інших постачальників, у тому числі СПГ зі Сполучених Штатів, повністю замінити поставки Росії неможливо в тих обсягах, які потрібні. Серед причин – немає впевненості, що галузь зможе підтримувати нинішні темпи добування СПГ. Адже в Азії може зрости попит, що призведе до подальшого підвищення цін та перенаправлення потоків туди.

Ше одна причина – внутрішнє виробництво в США. Воно в основному зосереджене в Мексиканській затоці. І може бути перервано важкими погодними умовами під час майбутнього сезону ураганів.

Також пожежа на великому американському терміналі СПГ у Техасі призведе до скорочення експорту до Європи. Оскільки до вересня воно не буде функціонувати.

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