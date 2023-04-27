В Ukrspecsystems сообщили, что беспилотник может обнаруживать наземные цели в интересах артиллерии, специальных подразделений и частей сухопутных войск.

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Какие характеристики новой украинской "птички"

Радиус применения БПЛА MiniShark составляет 35 километров. Разработчики подчеркнули, что одно из преимуществ нового беспилотника – запуск с руки и легкая транспортировка. Ведь вся система помещается в двух рюкзаках.

Дрон с размахом крыльев 2,6 метра и длиной 125 сантиметра имеет максимальную взлетную массу до 5 килограммов, продолжительность его полета – 2 часа,

– сообщили разработчики.

Заявленная максимальная скорость полета – 120 км/ч. Рабочая высота полета – 1 000 метров.



Украинский БПЛА MiniShark / Фото Милитарный

Обратите внимание! Беспилотник может быть оборудован оптико-электронной системой с 10-кратным оптическим увеличением. Рабочий диапазон температур при эксплуатации нового дрона составляет от 15 градусов мороза до 45 градусов тепла.

Беспилотник проходит испытание

Представитель компании рассказал, что работа над созданием нового БПЛА началась после получения запросов от украинских военных на подобный летательный аппарат. В настоящее время беспилотник MiniShark проходит заводские испытания.

Предыдущие модели БПЛА компании

Ukrspecsystems в декабре 2022 года показала обновленную модель разведывательного беспилотника Shark, который уже в ближайшее время поступит для использования в Вооруженных Силах Украины.

Обновленный разведывательный беспилотник имеет размах крыльев 3,4 метра и более мощную батарею, что позволит БПЛА находиться в воздухе до 4 часов.