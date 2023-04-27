В Ukrspecsystems сообщили, что беспилотник может обнаруживать наземные цели в интересах артиллерии, специальных подразделений и частей сухопутных войск.
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Какие характеристики новой украинской "птички"
Радиус применения БПЛА MiniShark составляет 35 километров. Разработчики подчеркнули, что одно из преимуществ нового беспилотника – запуск с руки и легкая транспортировка. Ведь вся система помещается в двух рюкзаках.
Дрон с размахом крыльев 2,6 метра и длиной 125 сантиметра имеет максимальную взлетную массу до 5 килограммов, продолжительность его полета – 2 часа,
– сообщили разработчики.
Заявленная максимальная скорость полета – 120 км/ч. Рабочая высота полета – 1 000 метров.
Украинский БПЛА MiniShark / Фото Милитарный
Беспилотник проходит испытание
Представитель компании рассказал, что работа над созданием нового БПЛА началась после получения запросов от украинских военных на подобный летательный аппарат. В настоящее время беспилотник MiniShark проходит заводские испытания.
Предыдущие модели БПЛА компании
Ukrspecsystems в декабре 2022 года показала обновленную модель разведывательного беспилотника Shark, который уже в ближайшее время поступит для использования в Вооруженных Силах Украины.
Обновленный разведывательный беспилотник имеет размах крыльев 3,4 метра и более мощную батарею, что позволит БПЛА находиться в воздухе до 4 часов.