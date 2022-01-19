Соответствующую информацию обнародовала заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец. Слушания суда запланированы на 26 января.

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Украина имеет доказательства нарушения прав человека Кремлем на оккупированных территориях

Валерия Коломиец рассказала, что 26 января 2022 года делегации Украины и Нидерландов встретятся с представителями России в Европейском суде по правам человека во французском Страсбурге. Это случится на слушаниях о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".

Чиновница вспомнила, что неофициально его называют "делом по Донбассу", ведь оно касается нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донбасса.

Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека тысячи страниц и огромные объемы видео-, аудио- и других доказательств, которые опровергают и разбивают вдребезги утверждения российской пропаганды,

– говорится в сообщении.

По словам замминистра, Украина вполне готова отстаивать свою позицию. Валерия Коломиец отметила, что наше государство:

будет доказывать существование так называемой "административной практики" России в отношении нарушений Конвенции по правам человека и протоколов к ней в течение оккупации части территории Донбасса с 2014 года;

представит факты о том, что Россия была привлечена к оккупации территории Донбасса и к нарушениям прав человека на ней;

предоставит доказательства осуществления Россией фактического контроля на временно оккупированной территории Донбасса с 2014 года;

докажет, что оккупация части Донбасса имеет прямую связь с оккупацией Россией Крымского полуострова.

Чиновница отметила, что цель украинской стороны – привлечь Россию к ответственности за массовые нарушения прав человека на Донбассе и остановить их. Более того, это решение может быть использовано для дипломатического давления на страну-агрессора и введения дополнительных санкций разного уровня.

Оно даст Украине мощное оружие для дальнейших переговоров с нашими международными партнерами, а также для доказательства ответственности России относительно нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины и, как следствие, – выплаты агрессором возмещение тем, чьи права были нарушены.

– заявила Коломиец.

В Минюсте пояснили, что речь идет о возмещении как в рамках межгосударственного заявления, так и в рамках многочисленных индивидуальных заявлений относительно событий на Донбассе.

Коротко о деле против России в Европейском суде по правам человека

Дело находится в производстве Европейского суда по правам человека с 2014 года, то есть со времени первых межгосударственных жалоб Украины относительно событий в Крыму и на востоке Украины.

Оно также касается событий сбития в июле 2014 года пассажирского самолета Малазийских авиалиний МН17, когда погибли 298 человек.

В 2016 году ЕСПЧ выделил жалобы относительно нарушений прав человека на востоке Украины в производство за номером 8019/16.

Более того, в ноябре 2020 года суд присоединил к нему две другие межгосударственные жалобы, касающиеся того же периода "Украина против России (2)" – по заявлению о похищении детей-сирот и "Нидерланды против России" по заявлению поданному в июле 2020 года относительно сбития самолета рейса МН17.

Россия постоянно пытается перенести заседание, однако устные слушания все-таки запланированы на 26 января 2022 года. В Минюсте сообщили, что Украина усиленно готовится к заседанию.

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