Миротворцев из Украины отправят в рамках миссии Европейского Союза "Алтея". Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
К теме Впервые за время независимости: в Украине утвердили Стратегию внешнеполитической деятельности
Украина отправит миротворцев в Боснию и Герцеговину
Алексей Данилов рассказал, что во время заседания СНБО приняли решение участия Украины в миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине.
СНБО принял решение о направлении национального персонала для участия нашего государства в операции Евросоюза "Алтея" в Боснии и Герцеговине,
– говорится на сайте Офиса Президента.
Кстати, на заседании СНБО рассмотрели 8 вопросов. В частности говорилось и об обязательствах Украины по Парижскому соглашению об ограничении выбросов.
Коротко об операции "Алтея"
- Это миротворческая миссия Евросоюза в Боснии и Герцеговине.
- Ее развернул Евросоюз в декабре 2004 года в Боснии для наблюдения за военным выполнением Дейтонского соглашения. Миссия является преемником миссий НАТО на той территории.
- К операции Евросоюза EUFOR Althea приобщены 20 стран.
- Евросоюз принял участие украинских военных в миротворческой миссии в 2020 году.