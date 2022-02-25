Киев просит у международного сообщества помочь в решении сложной ситуации в стране. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

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Украина просит мир помочь со сложной ситуацией

Утром 24 февраля Россия официально начала войну против Украины. Россияне продолжают атаки во многих областях. В этой связи Киев обратился за помощью ко всему миру.

Украина призвала все страны, в частности, Израиль, быть посредниками в этой сложной ситуации,

– отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что любая помощь принимается.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что урегулирование конфликта дипломатическим путем является неизменной позицией Украины. Он также подтвердил, что Киев согласился на переговоры, инициированные Владимиром Путиным.

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