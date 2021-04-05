Россия вошла в тройку крупнейших импортеров украинского оружия. Такие данные опубликовал Стокгольмский институт исследований международного мира (SIPRI). Согласно этой информации, в 2016-2020 годах, вторым после Китая покупателем украинских вооружений была Россия, хотя в Украине действует запрет на торговлю.

Мы решили разобраться, действительно ли Украина продает оружие стране-агрессору или причина в методологии, по которой делали исследование.

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Что сказано в исследовании

SIPRI анализирует ситуацию за пятилетние периоды. Так, в исследовании говорится, что Украина в 2016 – 2020 годах значительно уменьшила свою долю на рынке экспорта вооружений, по сравнению с периодом 2011 – 2015 годов. Если раньше эта доля составляла 2,6%, то сейчас она составляет 0,9% от мирового объема. Таким образом в списке стран-экспортеров оружия Украина оказалась на 12 месте. В тройку крупнейших импортеров нашего оружия вошли такие страны, как Китай (36%), Россия (20%) и Таиланд (17%).

Скриншот исследования SIPRI

Более подробных данных в отчете нет. В институте отмечают, что пользовались только информацией из открытых источников. Но официально Украина не торгует оружием с Россией. Напомним, что в 2014 году Совет национальной безопасности и обороны Украины решил прекратить экспорт товаров военного назначения и двойного использования в Россию.

Что говорит украинская сторона

В государственном концерне "Укроборонпром" сразу отреагировали на результаты исследования и заявили, что с 2014 года никаких экспортных контрактов на торговлю оружием с Россией не заключалось.

С конца августа 2014 года Комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию Российской Федерации. Кроме того, соответствующее решение СНБО является обязательным для выполнения всеми органами исполнительной власти,

– отметил заместитель генерального директора по управлению активами Укроборонпрома Мустафа Найем.

В ведомстве добавили, что SIPRI предоставляет данные, анализ и рекомендации, основанные на открытых источниках. Однако на основании каких именно открытых источников информации были сформированы показатели SIPRI отдельно как по номенклатуре экспортируемых товаров, так и по определению объема их стоимости, а также относительно методики осуществления этих расчетов – информация отсутствует.

Если же посмотреть на данные Государственной службы экспортного контроля Украины, то увидим, что в перечне экспорта украинских вооружений за 2015-2019 годы среди получателей нет России.

Как проводится исследование SIPRI

В SIPRI говорят, что они не считают фактические объемы купли-продажи вооружений, а высчитывают их с помощью специально разработанного алгоритма "значение показателя тенденции" (Trend-Indicator Value, или TIV). У института достаточно сложный механизм вычисления и собственная методика.

В комментарии Радио Свобода эксперт SIPRI Александра Куимова объяснила, что методика института отличается от той, которую используют в Украине. Поэтому данные этого института и украинские данные часто значительно различаются.

Так, в случае с экспортом вооружений из Украины в Россию институт причисляет к этому также и вооружения, произведенные в России по согласованной лицензии. За период 2016-2020 годов это касается только девяти самолетов Ан-148. Кроме того, есть открытый заказ на шесть турбореактивных двигателей Д-436 для трех самолетов Бе-200ЧС российской разработки.

Если сгенерировать автоматический отчет на сайте института, то увидим, что там действительно будет информация о самолетах Ан-148.

Скриншот с сайта SIPRI

Что говорят эксперты

Елена Трегуб, исполнительный директор Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), говорит, что решение о прекращении экспорта в Россию товаров военного назначения и двойного использования было принято Указом Президента Украины 2014 года. SIPRI выдавая свой публичный отчет, кажется, не в полной мере учли, что вопрос торговли вооружением между Украиной и Россией является чрезвычайно политически чувствительным вопросом и требует тщательной и глубокой проработки перед обнародованием.

Чувствительной для Украины стала в частности информация SIPRI о том, что шесть двигателей производства "Мотор Сич" предполагалось экспортировать в Россию или производить там по лицензии для российских самолетов Антонов Ан-148 и Бериев Бе-2000. И хотя сделка сорвалась – и российские власти публично пожаловалась об этом в 2018 году – SIPRI включил ее в свою статистику в качестве примера многомиллионной военно-производственной кооперации между Киевом и Москвой,

– объяснила Елена Трегуб.

Она добавила, что после опубликования отчета на запросы украинских журналистов, SIPRI также признал, что вполне вероятной выглядит возможность, когда Воронежское акционерное самолетостроительное общество "использовало компоненты, поставленные до вступления в силу запрета, и/или сумело заменить все украинские компоненты российскими компонентами". Данные уточнения должны быть проработаны и опубликованы сразу с отчетом учитывая политическую чувствительность вопроса.

Поэтому, будет ошибочно говорить о том, что Украина до сих пор экспортирует вооружение в Россию. Единственная причина, по которой Россия оказалась в лидерах-импортерах украинского оружия – это особая методология, которой пользуются в SIPRI для составления отчетов.