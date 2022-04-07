В БЭБ говорят, что анализируют деятельность установленных компаний. Речь идет о тех, где конечными бенефициарами являются резиденты России и Беларуси.

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БЭБ Устанавливает предприятия, которые незаконно торгуют с Россией и Беларусью

Также Бюро останавливает деятельность предприятий, незаконно торгующих с Россией и Беларусью. Сейчас стоимость национализированного имущества составляет 468 миллионов гривен.

Украина национализировала 450 вагонов-цистерн и 7 грузовых транспортных средств. Вещественными доказательствами признали еще 1 552 вагона – по которым решают вопрос наложения ареста.

Остановили вывоз 45 вагонов глинозема

Да, не дали вывезти в Россию 45 вагонов глинозема, а это 3 000 тонн, принадлежащих Николаевскому глиноземному заводу. Когда завершатся соответствующие процедуры, то начнут процесс их национализации.