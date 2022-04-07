У БЕБ кажуть, що аналізують діяльність встановлених компаній. Мовиться про ті, де кінцевими бенефіціарами є резиденти Росії та Білорусії.

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БЕБ Встановлює ті підприємства, які незаконно торгують з Росією та Білоруссю

Також Бюро зупиняє діяльність тих підприємств, які незаконно торгують з Росією та Білоруссю. Наразі вартість націоналізованого майна сягає 468 мільйонів гривень.

Україна націоналізувала 450 вагонів-цистерн та 7 вантажних транспортних засобів. Речовими доказами визнали ще 1552 вагони – щодо яких вирішують питання накладення арешту.

Зупинили вивезення 45 вагонів глинозему

Так не дали вивезти до Росії 45 вагонів з глинозему, а це 3 000 тонн, що належать Миколаївському глиноземного заводу. Коли завершаться відповідні процедури, то розпочнуть процес їхньої націоналізації.