У БЕБ кажуть, що аналізують діяльність встановлених компаній. Мовиться про ті, де кінцевими бенефіціарами є резиденти Росії та Білорусії.
Актуально Графік евакуаційних потягів на 7 квітня
БЕБ Встановлює ті підприємства, які незаконно торгують з Росією та Білоруссю
Також Бюро зупиняє діяльність тих підприємств, які незаконно торгують з Росією та Білоруссю. Наразі вартість націоналізованого майна сягає 468 мільйонів гривень.
Україна націоналізувала 450 вагонів-цистерн та 7 вантажних транспортних засобів. Речовими доказами визнали ще 1552 вагони – щодо яких вирішують питання накладення арешту.
Зупинили вивезення 45 вагонів глинозему
Так не дали вивезти до Росії 45 вагонів з глинозему, а це 3 000 тонн, що належать Миколаївському глиноземного заводу. Коли завершаться відповідні процедури, то розпочнуть процес їхньої націоналізації.