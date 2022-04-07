Таку інформацію, а також графік потягів оприлюднила Укрзалізниця на своєму сайті.
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Графік евакуаційних поїздів на 7 квітня
Краматорськ:
- 10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
- 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
- 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів
Покровськ:
- 12:00 – 7933 Покровськ – П'ятихатки
- 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
- 14:00 – 7935 Покровськ – П'ятихатки
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Інші:
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 17:00 – 7731 П'ятихатки – Львів
- 19:00 – 7733 П'ятихатки – Львів
- 20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Графік міжнародних евакуаційних рейсів на 7 квітня
Польща:
- 07:10 – 35/36 Львів – Пшемишль*
- 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемишль*
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемишль*
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
* квитки у продажу
Чехія:
- Квитки відсутні
Румунія:
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія:
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*
* квитки у продажу
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