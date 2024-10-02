В целом оборонная промышленность в нашем государстве продолжает расти. Об этом на панели второго Международного форума оборонных индустрий рассказал глава Минстратегпрома Герман Сметанин, передает корреспондент 24 Канала.

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Украина увеличивает производство оружия

Герман Сметанин отметил, что за 2023 год украинская оборонка выросла втрое. За этот год в министерстве ожидают роста оборонной промышленности в шесть раз.

Если говорить в цифрах, прошлого года украинский ОПК произвел продукции на 3 миллиарда долларов. В этом году мы имеем возможность на 20 миллиардов долларов произвести продукции,

– сказал он.

Однако министр подчеркнул, что сейчас украинский бюджет полностью не может покрыть расходы на оборонку. В то же время предоставление контрактов на полные почти производственные возможности в прошлом году позволило запустить производство в Украине, дать способности нашим оружейникам на полную работать на предприятиях, включить разработки, возможность финансировать в увеличение производственных мощностей и тому подобное.

Вместе с этим, в этом году есть несколько недозагруженность работы наших предприятий.

Как для примера, этого года мы производим в месяц больше артиллерийских установок, чем любая другая страна в мире. По результатам прошлого года мы трансформировали "Укроборонпром". Он стал 49 крупнейшей компанией среди 100 крупнейших мировых производителей вооружения в мире,

– отметил Сметанин.

Он также выразил благодарность нашим партнерам, ведь благодаря им было инициировано фандрейзинговую компанию "Оружейники". На сегодня уже собрано 750 миллионов долларов на отечественное производство.