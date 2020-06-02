После смягчения карантина в Украине значительных вспышек коронавируса не произошло. Удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии благодаря ответственности украинцев и стратегии сдерживания.

Какова ситуация с заболеваемостью

Сейчас в Украине держится плато заболеваемости коронавирус. За сутки 1 июня выздоровели 388 человек, а заболели – 328, сообщили в Офисе Президента по итогам традиционного совещания.

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"Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли при необходимости", – заявил президент Владимир Зеленский.

Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более подготовлено,

– добавил глава государства.

Где действует адаптивный карантин

Заметим, что адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровненской и Черновицкой. Почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

Что с доплатами медикам

Дополнительно глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что договоры с Нацслужбой здоровья заключили почти все больницы, поэтому доплаты медикам за борьбу с COVID-19 уже перечисляют. Сейчас поставляют крупные партии лекарств против различных болезней, которые были закуплены в предыдущие годы.

Когда откроют въезд в зону ООС

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак одновременно сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.

Свежая статистика по заболеваемости коронавирус в Украине