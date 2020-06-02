Украина прошла первую волну пандемии коронавируса: Зеленский заявил, что вышло неплохо
После смягчения карантина в Украине значительных вспышек коронавируса не произошло. Удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии благодаря ответственности украинцев и стратегии сдерживания.
Какова ситуация с заболеваемостью
Сейчас в Украине держится плато заболеваемости коронавирус. За сутки 1 июня выздоровели 388 человек, а заболели – 328, сообщили в Офисе Президента по итогам традиционного совещания.
Читайте также В Украине растет количество областей, которые не готовы ослаблять карантин: список
"Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли при необходимости", – заявил президент Владимир Зеленский.
Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более подготовлено,
– добавил глава государства.
Где действует адаптивный карантин
Заметим, что адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровненской и Черновицкой. Почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.
Что с доплатами медикам
Дополнительно глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что договоры с Нацслужбой здоровья заключили почти все больницы, поэтому доплаты медикам за борьбу с COVID-19 уже перечисляют. Сейчас поставляют крупные партии лекарств против различных болезней, которые были закуплены в предыдущие годы.
Когда откроют въезд в зону ООС
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак одновременно сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.
Свежая статистика по заболеваемости коронавирус в Украине
- По состоянию на 2 июня Украина подтверждено 328 новых случаев заражения COVID-19.
- В целом в Украине выявили 24 340 случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии.
- От болезни в Украине умерло 727 человек, за 1 июня – 9 случаев.
- Всего с начала пандемии выздоровели 10 078 человек.