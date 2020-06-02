Після пом’якшення карантину в Україні значних спалахів коронавірусу не відбулося. Вдалося порівняно непогано пройти першу хвилю пандемії завдяки відповідальності українців та стратегії стримування.

Яка ситуація з захворюваністю

Наразі в Україні тримається плато захворюваності на коронавірус. За добу 1 червня одужали 388 людей, а захворіли – 328, повідомили в Офісі Президента за підсумками традиційної наради.

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"Нам насправді вдалося порівняно непогано пройти першу хвилю пандемії. Цьому сприяла і відповідальність українців, і стратегія стримування, яку ми детально й ретельно розробляли та змінювали за потреби", – заявив президент Володимир Зеленський.

Тепер у нас є досвід, розуміння й витримка, якщо прийде друга хвиля. Сподіваюся, тоді людство буде більш готовим,

– додав глава держави.

Де діє адаптивний карантин

Зауважимо, що адаптивний карантин запроваджений в усіх областях України, окрім трьох: Львівської, Рівненської та Чернівецької. Майже скрізь відбувся перехід до третього етапу пом’якшення обмежувальних заходів.

Що з доплатами медикам

Додатково голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що договори з Нацслужбою здоров'я уклали майже всі лікарні, тож доплати медикам за боротьбу з COVID-19 уже перераховують. Наразі постачають великі партії ліків проти різних недуг, що були закуплені в попередні роки.

Коли відкриють в’їзд у зону ООС

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак водночас повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти в’їзду/виїзду на лінії розмежування в зоні проведення ООС після 10 червня.

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