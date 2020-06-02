Україна пройшла першу хвилю пандемії коронавірусу: Зеленський заявив, що вдалося непогано
Після пом’якшення карантину в Україні значних спалахів коронавірусу не відбулося. Вдалося порівняно непогано пройти першу хвилю пандемії завдяки відповідальності українців та стратегії стримування.
Яка ситуація з захворюваністю
Наразі в Україні тримається плато захворюваності на коронавірус. За добу 1 червня одужали 388 людей, а захворіли – 328, повідомили в Офісі Президента за підсумками традиційної наради.
Читайте також В Україні зростає кількість областей, що не готові послаблювати карантин: список
"Нам насправді вдалося порівняно непогано пройти першу хвилю пандемії. Цьому сприяла і відповідальність українців, і стратегія стримування, яку ми детально й ретельно розробляли та змінювали за потреби", – заявив президент Володимир Зеленський.
Тепер у нас є досвід, розуміння й витримка, якщо прийде друга хвиля. Сподіваюся, тоді людство буде більш готовим,
– додав глава держави.
Де діє адаптивний карантин
Зауважимо, що адаптивний карантин запроваджений в усіх областях України, окрім трьох: Львівської, Рівненської та Чернівецької. Майже скрізь відбувся перехід до третього етапу пом’якшення обмежувальних заходів.
Що з доплатами медикам
Додатково голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що договори з Нацслужбою здоров'я уклали майже всі лікарні, тож доплати медикам за боротьбу з COVID-19 уже перераховують. Наразі постачають великі партії ліків проти різних недуг, що були закуплені в попередні роки.
Коли відкриють в’їзд у зону ООС
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак водночас повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти в’їзду/виїзду на лінії розмежування в зоні проведення ООС після 10 червня.
Свіжа статистика з захворюваністю на коронавірус в Україні
- Станом на 2 червня Україні підтверджено 328 нових випадків зараження COVID-19.
- Загалом в Україні виявили 24 340 випадків захворювання на коронавірус від початку пандемії.
- Від недуги в України 727 людей, за добу 1 червня – 9 випадків.
- Всього з початку пандемії одужали 10 078 людей.