Об аресте Путина в случае его визита в Мексику просила Украина и Европейский Союз. Журналисты Reuters отметили, что главу Кремля ожидают в Мехико в октябре 2024 года.

К теме Украина призывает арестовать Путина в Мексике: зачем главу Кремля вообще туда пригласили

Почему в Мексике отказали в аресте Путина в случае его приезда

Действующий президент Мексики во время выступления на правительственной пресс-конференции 8 августа практически отклонил соответствующие призывы со стороны как Киева, так и Брюсселя, по соблюдению обязательств Международного уголовного суда.

Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит,

– подчеркнул Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Таким образом власти Мексики отреагировали на призывы украинской власти арестовать главу Кремля в случае его приезда на инаугурацию Шейнбаум, что запланировано на 1 октября.

Европейский Союз также призвал мексиканское правительство рассмотреть возможность ареста Путина, если он посетит это мероприятие.

Призывы к аресту президента России Владимира Путина набирают обороты, особенно из-за статуса Мексики как члена Международного уголовного суда (МУС).

К слову, после сообщений о возможном приезде Путина в Мексику на инаугурацию нового президента посольство Украины обнародовало заявление, где просило Мексику арестовать президента России Владимира Путина, если тот приедет на инаугурацию Шейнбаум.

Ранее в Мексике отмечали, что Путина пригласили на это событие только потому, что прислали приглашение всем главам государства, с которыми имеют дипломатические отношения. Приглашение на инаугурацию нового мексиканского президента получил также и Владимир Зеленский.