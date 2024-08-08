Сделали это после того, как Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента.
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Украина просит Мексику арестовать Путина
В посольстве поблагодарили Мексику за приглашение президента Владимира Зеленского на церемонию инаугурации Клаудии Шейнбаум 1 октября. В то же время отметили, что Путин – военный преступник.
Мы надеемся, что правительство Мексики знает, что Владимир Путин является военным преступником, которому предъявлен ордер на арест по подозрению в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, выданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика,
– отметили в посольстве.
Также добавили, что это позорное преступление – одна из многочисленных причин, почему Путин вместе с остальной военно-политической верхушкой России должен предстать перед судом за развязывание полномасштабной войны против Украины, бомбардировки, расстрелы, пытки, изнасилования и ограбления украинского народа.
Мы надеемся, что мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав упомянутое лицо в судебный орган Организации Объединенных Наций в Гааге,
– подчеркнуло посольство Украины в Мексике.
По данным СМИ, Хуан Рамон де ла Фуэнте, которого Шейнбаум назначила главой МИД, заявил, что приглашение на инаугурацию лидеров всех стран, с которыми Мексика имеет дипломатические отношения, включая Россию, является "стандартным протоколом".