Сделали это после того, как Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента.

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Украина просит Мексику арестовать Путина

В посольстве поблагодарили Мексику за приглашение президента Владимира Зеленского на церемонию инаугурации Клаудии Шейнбаум 1 октября. В то же время отметили, что Путин – военный преступник.

Мы надеемся, что правительство Мексики знает, что Владимир Путин является военным преступником, которому предъявлен ордер на арест по подозрению в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, выданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика,

– отметили в посольстве.

Также добавили, что это позорное преступление – одна из многочисленных причин, почему Путин вместе с остальной военно-политической верхушкой России должен предстать перед судом за развязывание полномасштабной войны против Украины, бомбардировки, расстрелы, пытки, изнасилования и ограбления украинского народа.

Мы надеемся, что мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав упомянутое лицо в судебный орган Организации Объединенных Наций в Гааге,

– подчеркнуло посольство Украины в Мексике.

Краткая справка. 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России. Главный прокурор суда Карим Хан отметил, есть убедительные доказательства, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

По данным СМИ, Хуан Рамон де ла Фуэнте, которого Шейнбаум назначила главой МИД, заявил, что приглашение на инаугурацию лидеров всех стран, с которыми Мексика имеет дипломатические отношения, включая Россию, является "стандартным протоколом".