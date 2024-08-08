Зробили це після того, як Мексика запросила Путіна на інавгурацію нової президентки.

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Україна просить Мексику заарештувати Путіна

У посольстві подякували Мексиці за запрошення президента Володимира Зеленського на церемонію інавгурації Клаудії Шейнбаум 1 жовтня. Водночас наголосили, що Путін – воєнний злочинець.

Ми сподіваємося, що уряд Мексики знає про те, що Владімір Путін є військовим злочинцем, якому пред'явлено ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовій депортації українських дітей до Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика,

– наголосили в посольстві.

Також додали, що цей ганебний злочин – одна з численних причин, чому Путін разом з рештою військово-політичною верхівкою Росії повинен постати перед судом за розв'язання повномасштабної війни проти України, бомбардувань, розстрілів, тортур, зґвалтувань і пограбування українського народу.

Ми сподіваємося, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши згадану особу до судового органу Організації Об'єднаних Націй у Гаазі,

– підкреслило посольство України в Мексиці.

Коротка довідка. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії. Головний прокурор суду Карім Хан наголосив, є переконливі докази, що Путін несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій.

За даними ЗМІ, Хуан Рамон де ла Фуенте, якого Шейнбаум призначила главою МЗС, заявив, що запрошення на інавгурацію лідерів усіх країн, з якими Мексика має дипломатичні відносини, включно з Росією, є "стандартним протоколом".