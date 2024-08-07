Про це інформує Reuters, з посиланням на російські ЗМІ. Додамо, що Мексика є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

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Путіна запросили на інавгурацію нового президента Мексики

У виданні зазначають, що представник посольства Мексики в Москві повідомив, що "запрошення Росії взяти участь в інавгурації президента Шейнбаум було направлено президенту Путіну".

За його словами, Путін "сам вирішить, прибути особисто чи надіслати замість себе іншого високопоставленого представника".

Міністерство закордонних справ Мексики пізніше повідомило Reuters, що уряд країни надіслав дипломатичні ноти всім країнам, з якими він мав відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких він є, із запрошенням на інавгурацію Шейнбаум.

У виданні нагадали, що міжнародний кримінальний суд звинуватив Путіна у воєнному злочині – незаконній депортації сотень дітей із України після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Хоч Росія і не є членом МКС, але Мексика є. Наразі обидві країни налагоджують тісні зв'язки: Путін привітав Шейнбаум з перемогою в червні, заявивши, що Мексика є "історично дружнім партнером Росії, який відкриває нову сторінку в Латинській Америці".

Міністерство закордонних справ не відразу відповіло на питання про те, як членство Мексики в МКС вплине на можливу присутність Путіна на інавгурації Шейнбаум.