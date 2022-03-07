Такое поручение делегации выдал президент Владимир Зеленский. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подчеркнул, что Россия манипулирует Конвенцией о предотвращении геноцида.
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Кремль использовал документ, который призван предотвращать нарушение прав человека, для вторжения в Украину.
Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков на всех фронтах, в том числе и юридическом. Мы отстаиваем не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок,
– говорится в сообщении.
Чтобы прекратить кровопролитие, Украина просит у Международного суда ввести против России меры пресечения. В частности, Россия должна:
- прекратить боевые действия на территории Украины;
- безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.
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