Украина призывает государства-участницы ОБСЕ отреагировать на убийство пророссийскими боевиками украинского военного медика на Донбассе. Ведь убийство имеет все признаки военного преступления.

Убийство медика – один из последних практических случаев гибридной агрессии с обманом, жестоким предательством и грубым нарушением достигнутых договоренностей со стороны России, заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лосовский, пишет "Укринформ".

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Как Украина пыталась забрать тело убитого бойца

Во время заседания Форума сотрудничества ОБСЕ Лосовский рассказал странам-участницам организации о том, что 13 июля 2020 года украинская сторона планировала забрать тело убитого военного из Зайцево, что в Донецкой области.

Бойцы ВСУ предварительно получили от российских оккупационных сил гарантии безопасности и обязательства по прекращению огня вблизи Зайцево в период с 14:00 до 18:00 13 июля.

Однако во время эвакуации тела убитого украинского военного невооруженной эвакуационной группой, которая состояла из представителей СККК с соответствующими опознавательными знаками, попала в засаду боевиков,

– заявил дипломат.

Лосовский проинформировал иностранных дипломатов, что вооруженные формирования РФ обстреляли группу эвакуации. В результате погиб медик, еще два бойца получили ранения. Тело медика также осталось на территории, которую не контролирует Украина.

Убийство медика – военное преступление



Это убийство имеет все признаки военного преступления,

– подчеркнул Лосовский.

Украинская делегация также продемонстрировала фотографии с места коварного убийства медика.

"Украина решительно осуждает варварское поведение российских военных и требует немедленных объяснений, международного расследования и справедливого наказания ответственных", – добавил дипломат.

Он также призвал партнеров, государства-участницы ОБСЕ осудить нарушение Россией элементарных норм цивилизованного международного поведения.

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