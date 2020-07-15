"Это военное преступление": Украина просит ОБСЕ отреагировать на убийство медика на Донбассе
Украина призывает государства-участницы ОБСЕ отреагировать на убийство пророссийскими боевиками украинского военного медика на Донбассе. Ведь убийство имеет все признаки военного преступления.
Убийство медика – один из последних практических случаев гибридной агрессии с обманом, жестоким предательством и грубым нарушением достигнутых договоренностей со стороны России, заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лосовский, пишет "Укринформ".
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Как Украина пыталась забрать тело убитого бойца
Во время заседания Форума сотрудничества ОБСЕ Лосовский рассказал странам-участницам организации о том, что 13 июля 2020 года украинская сторона планировала забрать тело убитого военного из Зайцево, что в Донецкой области.
Бойцы ВСУ предварительно получили от российских оккупационных сил гарантии безопасности и обязательства по прекращению огня вблизи Зайцево в период с 14:00 до 18:00 13 июля.
Однако во время эвакуации тела убитого украинского военного невооруженной эвакуационной группой, которая состояла из представителей СККК с соответствующими опознавательными знаками, попала в засаду боевиков,
– заявил дипломат.
Лосовский проинформировал иностранных дипломатов, что вооруженные формирования РФ обстреляли группу эвакуации. В результате погиб медик, еще два бойца получили ранения. Тело медика также осталось на территории, которую не контролирует Украина.
Убийство медика – военное преступление
Это убийство имеет все признаки военного преступления,
– подчеркнул Лосовский.
Украинская делегация также продемонстрировала фотографии с места коварного убийства медика.
"Украина решительно осуждает варварское поведение российских военных и требует немедленных объяснений, международного расследования и справедливого наказания ответственных", – добавил дипломат.
Он также призвал партнеров, государства-участницы ОБСЕ осудить нарушение Россией элементарных норм цивилизованного международного поведения.
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Как реагируют на агрессию РФ
- Прокуратура Донецкой области уже начала расследование дела.
- Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем трагедию убийства военного медика и ранения бойцов во время эвакуации тела погибшего в районе Зайцево на Донбассе.
- На жестокое убийство отреагировали в МИД. Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену.
- Осудили агрессию пророссийских боевиков и в Посольстве США в Украине.