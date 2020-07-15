Україна закликає держави-учасниці ОБСЄ відреагувати на вбивство проросійськими бойовиками українського військового медика на Донбасі. Адже вбивство має усі ознаки воєнного злочину.

Вбивство медика – один з останніх практичних випадків гібридної агресії з обманом, жорстокою зрадою та грубим порушенням досягнутих домовленостей зі сторони Росії, заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лосовський, пише "Укрінформ".

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Як Україна намагалася забрати тіло вбитого бійця

Під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ Лосовський розповів країнам-учасницям організації про те, що 13 липня 2020 року українська сторона панувала забрати тіло вбитого військового зі Зайцевого, що на Донеччині.

Бійці ЗСУ попередньо отримали від російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню поблизу Зайцевого у період з 14:00 до 18:00 13 липня.

Однак під час евакуації тіла вбитого українського військового неозброєна евакуаційна група, яка складалася з представників СККК з відповідними розпізнавальними знаками, потрапила в засідку бойовиків,

– заявив дипломат.

Лосовський поінформував присутніх іноземних дипломатів, що збройні формування РФ обстріляли групу евакуації. У результаті загинув медик, ще два бійці отримали поранення. Тіло медика також залишилося на території, яку не контролює Україна.

Вбивство медика – воєнний злочин

Це вбивство має усі ознаки воєнного злочину,

– наголосив Лосовський.

Українська делегація також продемонструвала фотографії з місця підступного вбивства медика.

"Україна рішуче засуджує варварську поведінку російських військових та вимагає негайних пояснень, міжнародного розслідування та справедливого покарання відповідальних", – додав дипломат.

Він також закликав партнерів, держави-учасниці ОБСЄ засудити порушення Росією елементарних норм цивілізованої міжнародної поведінки.

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