Атлеты соревновались в течение нескольких дней на центральном киевском стадионе Деснянского района. По результатам отбора было выбрано 40 украинских защитников, которые впервые будут представлять Украину на международных соревнованиях Warrior Games в США.

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Один из участников отбора, Василий Стуженко, соревновался в стрельбе из лука. Он получил ранение в 2014 году под Иловайском, где потерял руку и ногу. В спорте ветеран уже третий год.

На тренировку мужчина ездит из Кривого Рога в Одессу. За это время украинский защитник нашел свою любовь, женился и создал общественную организацию для поддержки и мотивации собратьев.



Василий Стуженко / Скриншот из видео 24 канала

"Я такой человек, что даже как получил ранение, все воспринял шуткой. Я сказал себе, если останусь живым, буду дальше жить здоровой полноценной жизнью", – рассказал Василий Стуженко.

Ветеран также прыгает с парашютом, плавает. И готовится представлять в 2022 году национальную сборную на "Играх непокоренных" в Нидерландах.

В отличие от традиционных соревнований, ветераны сюда могут прийти и впервые попробовать один из адаптивных видов спорта. Ведь главный результат – это психологическая реабилитация после войны. И спорт в этом лучше всего помогает.

Наша ключевая цель – дать участнику боевых действий, который на коляске, с ампутацией, с ограничениями движения, попасть на эти Игры. Каждый из них получил какое-то заболевание или ранение и прошел через свою версию ада,

– объяснила координатор проекта "Игры воинов в Украине" Оксана Горбач.

По словам тренеров, с такой настойчивостью, с которой занимаются эти ребята – приходят не все. Поэтому со временем они показывают хорошие спортивные результаты.

Warrior Games сопровождает команда психологов

Игры для ветеранов сопровождает команда психологов. Каждый участник проходит тестирование. Это для того, чтобы понять, как они будут взаимодействовать в команде.

Военные, привыкшие к своей силе и отваге, после ранения и болезни могут снова получить эти ощущения в спорте. Соревнования побуждают проявить свои волевые и физические возможности, а также побороть страхи.

Многие из ветеранов, особенно те, которые получили ранения, получили психологическое травмирование. Они должны упорядочить свою жизнь. Спорт в этом помогает,

– отметила психолог Людмила Новицкая.

Спорт также помогает раскрыть скрытый потенциал. Есть такой термин как посттравматический рост – когда травма помогла человеку проявить то, что было в задатках. И психологи знают множество примеров, когда ветераны смогли изменить жизнь и стали успешными бизнесменами, спортсменами, хорошими семьянинами.

Национальный отбор на Warrior Games / Фото Warrior Games: Team Ukraine

Что известно о Warrior Games

Warrior Games или "Игры Воинов" – международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения, травмы или заболевания при исполнении служебных обязанностей. С 2013 года спортивное мероприятие организовывает Министерство обороны Соединенных Штатов.

В программе Warrior Games такие адаптивные виды спорта:

стрельба из лука;

гольф;

пулевая стрельба;

легкая атлетика;

велоспорт;

плавание;

гребля на тренажерах;

баскетбол на колясках;

регби на колясках;

пауэрлифтинг;

волейбол сидя.

В международных соревнованиях ежегодно принимают участие США, Австралия, Канада, Великобритания, Дания, Нидерланды, Грузия. В сентябре 2021 году впервые на Warrior Games поедет сборная Украины. 40 спортсменов будут представлять наше государство в американском городе Орландо.