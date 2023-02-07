Этот инцидент произошел 18 января. Исполняющий обязанности руководителя Министерства внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона констатировал, что специалисты сейчас проверяют все вертолеты Airbus 225. Об этом информирует 24 Канал.

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Заявление Клименко относительно авиакатастрофы в Броварах

По словам Клименко, проверка вертолетов продлится около двух месяцев. Специалисты должны подтвердить их безопасность и надежность.

Вертолеты Airbus 225, один из которых упал в Броварах, в настоящее время все находятся на аэродромах, работают соответствующие специалисты. Мы проверяем все вертолеты, которые были в системе Министерства внутренних дел,

– сказал исполняющий обязанности главы МВД.

Обратите внимание! Известно, что авиасудно упало рядом с детсадом и жилой многоэтажкой. На нем находились 10 человек, в частности, министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович. В общей сложности погибли 14 человек, среди них – один ребенок.

Падение вертолета в Броварах: важное