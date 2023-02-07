Цей інцидент трапився 18 січня. Виконувач обов'язків очільника Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону констатував, що фахівці зараз перевіряють усі гелікоптери Airbus 225. Про це інформує 24 Канал.

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За словами Клименка, перевірка вертольотів триватиме близько двох місяців. Спеціалісти мають підтвердити їхню безпечність та надійність.

Гелікоптери Airbus 225, один з яких упав у Броварах, на цей час усі знаходяться на аеродромах, працюють відповідні спеціалісти. Ми перевіряємо усі гелікоптери, які були в системі Міністерства внутрішніх справ,

– сказав виконувач обов'язків глави МВС.

Зверніть увагу! Відомо, що авіасудно впало поруч із дитсадком та житловою багатоповерхівкою. На ньому перебувало 10 людей, зокрема, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар відомства Юрій Лубкович. Загалом загинуло 14 людей, серед них – одна дитина.

Падіння вертольота в Броварах: важливе