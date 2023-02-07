Цей інцидент трапився 18 січня. Виконувач обов'язків очільника Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону констатував, що фахівці зараз перевіряють усі гелікоптери Airbus 225. Про це інформує 24 Канал.
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Заява Клименка стосовно авіатрощі в Броварах
За словами Клименка, перевірка вертольотів триватиме близько двох місяців. Спеціалісти мають підтвердити їхню безпечність та надійність.
Гелікоптери Airbus 225, один з яких упав у Броварах, на цей час усі знаходяться на аеродромах, працюють відповідні спеціалісти. Ми перевіряємо усі гелікоптери, які були в системі Міністерства внутрішніх справ,
– сказав виконувач обов'язків глави МВС.
Падіння вертольота в Броварах: важливе
- Правоохоронці розглядають кілька основних версій того, що спричинило трагедію. З-поміж них – порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та диверсія.
- Цей вертоліт Україна отримала від Франції ще у серпні 2020 року. Водночас, згідно з угодою, Франція мала б поставити в Україну ще 37 гвинтокрилів компанії Airbus, а також 18 машин.
- Цікаво, що відповідний документ уряди обох держав підписали ще у травні 2018 року. У ньому йдеться про створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту загальною вартістю у 552 мільйони євро.
- Також наостанок згадаємо слова глави Головного управління розвідки Кирила Буданова. Він зазначив, що смерть Дениса Монастирського через цю авіатрощу є величезною втратою для всієї держави.