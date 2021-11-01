Украина, в отличие от России, стремится к мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

Что было раньше Россияне заявили, что Украина "хочет втянуть их в войну"

В Украине напомнили о договоренностях

Спикер МИД заявил, что Россия игнорирует все шаги и договоренности по мирному урегулированию. У Кремля, по словам Николенко, каждый раз новые причины для нарушения режима тишины.

Олег Николенко призвал Россию "прекратить мыслить критериями войны" и придерживаться тех договоренностей, которых удалось достичь во время встречи в нормандском формате в Париже в декабре 2019 года. В частности спикер МИД Украины напомнил о главных из них:

отвод силовиков и оружия с линии разграничения;

соблюдение режима прекращения огня;

разблокировка работы КПВВ;

гарантия безопасного доступа мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ответы на атаки предусмотрены документом

По словам Николенко, Украина делает все возможное для проведения следующей встречи в нормандском формате, однако инициативы со стороны Кремля пока нет.

Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву. Мы готовы к дальнейшей встрече в нормандском формате без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия,

– заявил Николенко.

Кроме того, спикер украинского МИД добавил, что в связи с дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня предусмотрена возможность для украинской стороны отвечать на провокации и атаки боевиков. Украина оставляет это право за собой.

Война на Донбассе: последние новости