Правительство приняло соответствующее решение на заседании 19 апреля. Это соглашение было подписано 27 лет назад – 8 февраля 1995 года.

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Правительство разорвало соглашение с Россией о разработке ракет

На заседании 19 апреля было решено расторгнуть соглашение между Украиной и Россией о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники. В Кабмине отметили, что она недопустима в условиях:

полномасштабной военной агрессии страны-террористки против Украины,

временной оккупации ею части украинской территории,

совершения Россией военных преступлений, грубо нарушающих принципы и нормы международного военного и гуманитарного права,

использования оккупантами ракетно-космической и ракетной техники в целях геноцида украинцев.

Целью принятия постановления об отмене соглашения является усиление комплекса мер по реализации государственной политики нацбезопасности. Так, правительство отреагировало на угрозы национальным интересам и безопасности Украины и согласовало двустороннюю договорно-правовую базу с современными реалиями отношений с Россией.

Заметьте, что соглашение между Украиной и Россией, которое подписали еще в 1995 году, в частности было направлено на:

кооперацию между предприятиями и организациями Украины и России по созданию, ремонту и эксплуатации ракетной и ракетно-космической техники;

проведение гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией ракетных и космических комплексов;

повышение ядерной безопасности и разработку методов утилизации ракетных комплексов;

совместную реализацию проектов перспективных образцов ракетной и ракетно-космической техники на всех этапах ее создания или эксплуатации;

разработку и модернизацию образцов ракетной и ракетно-космической техники;

поставки готовой продукции и т.д.

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