Уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні 19 квітня. Цю угоду підписали 27 років тому – 8 лютого 1995 року.

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Уряд розірвав угоду з Росією щодо розробки ракет

На засіданні 19 квітня вирішили розірвати угоду між Україною та Росією про співробітництво в галузі створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки. У Кабміні зауважили, що вона є неприпустимою в умовах:

повномасштабної військової агресії країни-терористки проти України,

тимчасової окупації нею частини української території,

скоєння Росією воєнних злочинів, що грубо порушують принципи та норми міжнародного військового та гуманітарного права,

використання окупантами ракетно-космічної та ракетної техніки з метою геноциду українців.

Метою прийняття постанови про скасування угоди є посилення комплексу заходів для реалізації державної політики нацбезпеки. Так, уряд відреагував на загрози національним інтересам і безпеці України та узгодив двосторонню договірно-правову базу із сучасними реаліями відносин з Росією.

Зауважте, угода між Україною та Росією, яку підписали ще в 1995 році, зокрема була спрямована на:

кооперацію між підприємствами та організаціями України та Росії для створення, ремонту й експлуатації ракетної та ракетно-космічної техніки;

проведення гарантійного та авторського нагляду за експлуатацією ракетних і космічних комплексів;

підвищення ядерної безпеки та розроблення методів утилізації ракетних комплексів;

спільну реалізацію проєктів перспективних зразків ракетної та ракетно-космічної техніки на всіх етапах її створення чи експлуатації;

розроблення і модернізацію зразків ракетної та ракетно-космічної техніки;

поставки готової продукції тощо.

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