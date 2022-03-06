Один из таких наиболее ярких примеров – эвакуация людей из Ирпеня. Все это попало на кадры фотографов, которые и показали "истинное лицо" российской войны.

Стоит внимания Пленные под Мариуполем оккупанты боятся, что российские войска убьют их родственников

В сети опубликовали фотографию, как люди прячутся под разрушенным мостом, ожидая эвакуации из города. Они должны были выбраться из города по железной дороге, но оккупанты взорвали путь, поэтому вагоны сошли с рельсов. К счастью, никто не пострадал, ведь вагоны были пустые. Правда, эвакуировать людей по железной дороге уже было невозможно.

Поэтому люди должны были эвакуироваться другим способом. Но в это время началась воздушная тревога и они скрылись под мостом.

Жители Ирпеня во время воздушной тревоги под мостом

Сначала россияне в соцсетях пытались доказать, что это эвакуация якобы из Мариуполя и украинские войска не дают мирным жителям покинуть город. Но эта ложь быстро была обнаружена.

Тогда уже за дело взялся один из российских "Геббельсов" – Владимир Соловьев. Тот уже признал, что это Ирпень, но снова всю вину переложил на украинскую армию. И именно это они "скармливают" россиянам в своих пропагандистских программах.

"Сначала они создают гуманитарную катастрофу, разрушают город, говорят, что Украина не дает эвакуировать мирных жителей. То есть они создают проблему, а потом нас в этом еще и обвиняют", – рассказал журналист Сергей Лещенко.

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