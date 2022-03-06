Один з таких найбільш яскравих прикладів – евакуація людей з Ірпеня. Все це потрапило на кадри фотографів, які й показали "справжнє обличчя" російської війни.

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В мереж опублікували фотографію, як люди ховаються під зруйнованим мостом, очікуючи евакуацію з міста. Вони мали вибратися з міста залізницею, але окупанти підірвали колію, відтак вагони зійшли з рейок. На щастя ніхто не постраждав, адже вагони на той час були порожні. Правда евакуювати людей залізницею вже було неможливо.

Тож люди мали евакуюватися іншим способом. Але в цей час почалася повітряна тривога, і вони сховалися під мостом.



Мешканці Ірпеня під час повітряної тривоги під мостом

Спочатку росіяни в соцмережах намагалися довести, що це евакуація нібито з Маріуполя, і українські війська не дають мирним мешканцям покинути місто. Але ця брехня швидко була виявлена.

Тоді вже до справи взявся один з російських "геббельсів" – Володимир Соловйов. Той вже визнав, що це Ірпінь, але знову всю провину переклав на українську армію. І саме це вони "згодовують" росіянам у своїх пропагандистських програмах.

"Спочатку вони створюють гуманітарну катастрофу, руйнують місто, кажуть, що Україна не дає евакуювати мирних мешканців. Тобто вони створюють проблему, а потім нас у цьому ще й звинувачують", – розповів журналіст Сергій Лещенко.

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