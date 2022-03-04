Россия потеряла танк

Исполняющий обязанности главы Полтавской ОГА Дмитрий Лунин показал новый трофей украинцев. На фото кран грузит танк на грузовик.

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Теперь российское оружие в руках украинцев, ему точно найдут правильное применение после ремонта.



Российский танк / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лунина



Российский танк / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лунина



Российский танк / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лунина