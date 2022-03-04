Росія втратила танк

Виконувач обов'язків голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін показав новий трофей українців. На фото кран вантажить танк на вантажівку.

Варте уваги Будемо працювати із західними партнерами і вийдемо на концепцію закритого неба, – Подоляк

Тепер російська зброя в руках українців, які точно знайдуть їй правильне застосування після ремонту.



Російський танк / Фото з телеграм-каналу Дмитра Луніна



Російський танк / Фото з телеграм-каналу Дмитра Луніна



Російський танк / Фото з телеграм-каналу Дмитра Луніна

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