Росія втратила танк
Виконувач обов'язків голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін показав новий трофей українців. На фото кран вантажить танк на вантажівку.
Варте уваги Будемо працювати із західними партнерами і вийдемо на концепцію закритого неба, – Подоляк
Тепер російська зброя в руках українців, які точно знайдуть їй правильне застосування після ремонту.
Російський танк / Фото з телеграм-каналу Дмитра Луніна
Російський танк / Фото з телеграм-каналу Дмитра Луніна
Російський танк / Фото з телеграм-каналу Дмитра Луніна
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