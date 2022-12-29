Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В настоящее время существует несколько типов беспилотников в разработке.
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28 декабря 2022 года министр цифровой трансформации сообщил, что Украина разрабатывает беспилотник класса "воздух – воздух", который сможет сбивать иранские Shahed. И добавил, что результат будет в феврале – марте 2023 года.
Возможности украинского дрона
Мусиенко отметил, что в Украине разрабатываются беспилотники не одного типа. Кроме того, разработки начались раньше, чем дроны-камикадзе начали атаковать Украину.
Идея в том, что есть возможности разрабатывать беспилотники-перехватчики, которые будут осуществлять патрулирование определенных зон и перехватывать дроны противника,
– добавил Мусиенко.
Особенность этого дрона – если он с первого раза не попадет, сможет навести цель повторно. В то же время ракету или "зенитку" нужно запускать повторно.
Производство украинских дронов: смотреть видео
Экономическая выгодность
По словам Мусиенко, себестоимость таких беспилотников будет сравнительно небольшой. Это будет экономить Украине ресурсы и ракеты, которые стоят дороже и создавать новые возможности для защиты.
"Есть все основания считать, что такие беспилотники можно сделать. Сейчас дождемся окончательных испытаний, чтобы увидеть, какую они будут иметь дальность перехвата", - отметил политический обозреватель.
Несколько вариантов дронов
Разрабатывается несколько вариантов таких беспилотников, подчеркнул Мусиенко. Один из них – это дрон-камикадзе, который будет висеть в воздухе и ждать своей цели. Другой – дрон, который сможет наносить поражение кинетическим способом, то есть ракетами.
Мусиенко убежден, что первый вариант – это довольно удачная идея, ведь этот способ уничтожения дешевле, чем сам Shahed.
Как только цель будет появляться в радиусе 20 – 30 километров, он летит за ней, пока хватает сил, и не успокоится, пока не уничтожит эту цель. Поэтому это достаточно выгодная и эффективная идея,
– резюмировал спикер.
Как распознать дрон-камикадзе / Инфографика 24 канала
Иранские дроны атакуют Украину: последнее
- В Харьковской области враги использовали для поражения 13 иранских БПЛА Shahed-136. В то же время Силы обороны Украины сбили 11 из этих дронов.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что украинским воздушным силам удалось сбить немало вражеских дронов.
- 28 декабря подразделения воздушного командования "Восток" подтвердили, что на Днепропетровщине уничтожено 5 БПЛА противника, вероятно, иранских дронов. Также ПВО сбила 4 беспилотника над небом Харьковщины.