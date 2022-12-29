Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В настоящее время существует несколько типов беспилотников в разработке.

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28 декабря 2022 года министр цифровой трансформации сообщил, что Украина разрабатывает беспилотник класса "воздух – воздух", который сможет сбивать иранские Shahed. И добавил, что результат будет в феврале – марте 2023 года.

Возможности украинского дрона

Мусиенко отметил, что в Украине разрабатываются беспилотники не одного типа. Кроме того, разработки начались раньше, чем дроны-камикадзе начали атаковать Украину.

Идея в том, что есть возможности разрабатывать беспилотники-перехватчики, которые будут осуществлять патрулирование определенных зон и перехватывать дроны противника,

– добавил Мусиенко.

Особенность этого дрона – если он с первого раза не попадет, сможет навести цель повторно. В то же время ракету или "зенитку" нужно запускать повторно.

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Экономическая выгодность

По словам Мусиенко, себестоимость таких беспилотников будет сравнительно небольшой. Это будет экономить Украине ресурсы и ракеты, которые стоят дороже и создавать новые возможности для защиты.

"Есть все основания считать, что такие беспилотники можно сделать. Сейчас дождемся окончательных испытаний, чтобы увидеть, какую они будут иметь дальность перехвата", - отметил политический обозреватель.

Несколько вариантов дронов

Разрабатывается несколько вариантов таких беспилотников, подчеркнул Мусиенко. Один из них – это дрон-камикадзе, который будет висеть в воздухе и ждать своей цели. Другой – дрон, который сможет наносить поражение кинетическим способом, то есть ракетами.

Мусиенко убежден, что первый вариант – это довольно удачная идея, ведь этот способ уничтожения дешевле, чем сам Shahed.

Как только цель будет появляться в радиусе 20 – 30 километров, он летит за ней, пока хватает сил, и не успокоится, пока не уничтожит эту цель. Поэтому это достаточно выгодная и эффективная идея,

– резюмировал спикер.

Как распознать дрон-камикадзе / Инфографика 24 канала

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