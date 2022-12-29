Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Нині є кілька типів безпілотників у розробці.

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28 грудня 2022 року міністр цифрової трансформації повідомив, що Україна розробляє безпілотник класу "повітря – повітря", який зможе збивати іранські Shahed. І додав, що результат буде в лютому – березні 2023 року.

Можливості українського дрона

Мусієнко зазначив, що в Україні розробляють безпілотники не одного типу. Крім того, розробки розпочалися раніше, ніж дрони-камікадзе почали атакувати Україну.

Ідея в тому, що є можливості розробляти безпілотники-перехоплювачі, які будуть здійснювати патрулювання визначених зон та перехоплювати дрони противника,

– додав Мусієнко.

Особливість оцього дрона – якщо він з першого разу не влучить, зможе навестись на ціль повторно. Натомість ракету чи "зенітку" потрібно запускати повторно.

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Економічна вигідність

За словами Мусієнка, собівартість таких безпілотників буде порівняно невеликою. Це економитиме Україні ресурси та ракети, які коштують дорожче, і буде створювати нові можливості для захисту.

"Є всі підстави вважати, що такі безпілотники можна зробити. Зараз дочекаємось остаточних випробувань, щоб побачити, яку вони матимуть дальність перехоплення", – зауважив політичний оглядач.

Кілька варіантів дронів

Розробляється кілька варіантів таких безпілотників, підкреслив Мусієнко. Один з них – це дрон-камікадзе, який висітиме у повітрі і чекатиме на свою ціль. Інший – дрон, який матиме можливість наносити ураження кінетичним способом, тобто ракетами.

Мусієнко переконаний, що перший варіант – це досить вдала ідея, адже цей спосіб знищення дешевший, ніж сам Shahed.

Як тільки ціль з’являтиметься в радіусі 20 – 30 кілометрів, він летить за нею поки вистачає сил, і не заспокоїться поки не знищить цю ціль. Тому це досить вигідна та ефективна ідея,

– резюмував спікер.

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