Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, пока президент лишь анонсировал эту разработку. Но уже можно сделать несколько выводов.

Что известно о ракете "Ника"?

Как подчеркнул Тимочко, технологически сложные зенитные ракеты стоят очень дорого, поэтому разработчики делают ставку на массовый и более доступный продукт. Сейчас известно, что малая ракета "Ника" будет противодействовать именно российским реактивным беспилотникам. И есть надежда, что это будет настоящий "убийца Шахедов".

Ракетостроение – это то, что для нас всегда было сложным. Это факт. Но уже сейчас мы готовим и такие ракеты. Есть успехи в производстве крылатых ракет. Даже уже были намеки на баллистику. Украина развивается в этом направлении,

– отметил Тимочко.

Украина уже сбивает не менее 60% реактивных дронов противника с помощью авиации и других средств. А новые разработки существенно усилят защиту неба.