Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, поки що президент лише анонсував цю розробку. Але вже можна зробити кілька висновків.

Що відомо про ракету "Ніка"?

Як наголосив Тимочко, технологічно складні зенітні ракети коштують дуже дорого, тому розробники роблять ставку на масовий та доступніший продукт. Зараз відомо, що мала ракета "Ніка" протидіятиме саме російським реактивним безпілотникам. І є сподівання, що це буде справжній "вбивця Шахедів".

Ракетобудування – це те, що для нас завжди було складним. Це факт. Але вже зараз готуємо і такі ракети. Є успіхи у виробництві крилатих ракет. Навіть вже були натяки на балістику. Україна розвивається в цьому напрямку,

– зазначив Тимочко.

Україна вже збиває щонайменше 60% реактивних дронів ворога за допомогою авіації та інших засобів. А нові розробки суттєво підсилять захист неба.