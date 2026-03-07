"Славик" вместо Mavic: украинцы разрабатывают аналог разведывательного дрона

В Украине работают над созданием собственного аналога популярного разведывательного дрона DJI Mavic. Новый беспилотник получил название "Славик".

Его разрабатывает украинская компания Vyriy, чтобы обеспечить военных более доступными дронами для разведки на фронте. Об этом сообщает "Милитарный".

Что известно о разработке нового дрона?

Украинские разработчики работают над созданием разведывательного беспилотника "Славик", который должен стать аналогом популярного китайского дрона DJI Mavic. Именно эти коптеры сейчас массово используют военные для разведки, корректировки огня и наблюдения за позициями врага.

Проект реализует команда VYRIY, которая занимается производством и развитием технологий беспилотных систем. Основная цель – создать доступный и эффективный дрон, который можно будет производить в Украине без зависимости от импортных поставок.

Как отмечают разработчики, потребность в собственных аналогах Mavic возникла из-за того, что эти дроны являются критически важными на фронте, но их поставки из-за рубежа часто ограничены или нестабильны. Поэтому украинские производители пытаются создать беспилотники с подобными характеристиками и адаптированы к условиям современной войны.

"Славик" должен использоваться прежде всего для воздушной разведки. Такие аппараты помогают военным оперативно выявлять позиции противника, корректировать артиллерию и контролировать ситуацию на поле боя.

Разработка собственных беспилотников также позволяет Украине уменьшить зависимость от китайских технологий и быстрее обеспечивать подразделения необходимой техникой.

Что еще создают украинские разработчики?