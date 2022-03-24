Так Украина отреагировала на циничное решение Лукашенко. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал Олег Николенко, спикер украинского МИД.

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О чем говорится в ноте, направленной в Минск

В МИД пояснили, что дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется. Нахождение этих работников и членов их семей на территории Украины объявляется нежелательным.

Кроме того, по возвращении белорусских дипломатов в Украину, по принципу взаимности, для них будет действовать разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева.

Согласно статье 25 Венской конвенции о консульских сношениях МИД Украины также аннулировало экзекватуру почетного консула Беларуси в г. Львов.

Такие решения являются ответом нашего государства на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте,

– объяснил Николенко.

В то же время представитель министерства предостерег белорусские власти, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ.

Что этому предшествовало

Накануне Лукашенко обвинили Украину в "недружественных действиях" и якобы вмешательстве во внутренние дела Беларуси. Там цинично утверждали, что "не сделали ни одного антиукраинского шага", умалчивая о том, что позволяют россиянам обстреливать наши города со своей территории.

В Минске заявили, что закрывают консульство Украины в Бресте и сокращают количество украинских дипломатов на своей территории. 12 наших граждан приказали покинуть страну в течение 72 часов. В то же время в посольстве остается его руководитель и еще 4 сотрудника.

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