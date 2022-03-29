Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк высказался по ключевому вопросу по проблематике Крыма и Севастополя. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на ОП.

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Крым военным путем возвращать не будут

Договором предлагается зафиксировать стремление сторон в течение 15 лет решить вопросы, связанные с Крымом и Севастополем путем двусторонних переговоров между Украиной и России,

– заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что речь идет только о переговорах.

Есть дополнительное предложение зафиксировать, что Украина и России "не будут решать вопросы Крыма и Севастополя военным путем, а продолжат свои политико-дипломатические усилия для решения проблемы".

Напомним, глава украинской делегации в переговорах Давид Арахамия рассказал, что сейчас неурегулированы вопросы с псевдореспубликами Донбасса и оккупированным Крымом. Поэтому пока гарантии безопасности, если их удастся достичь, не будут распространяться на эти территории.

Обратите внимание – брифинг украинской делегации после переговоров с Россией: смотрите видео