Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он предположил, что тактика российских обстрелов может измениться, террористы могут направить ее на срыв украинского контрнаступления.

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Попович отметил, хотя россияне называют "Кинжал" гиперзвуковой ракетой, однако она не является полноценным гиперзвуковым оружием, скорее оно баллистическое.

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Пока украинское военно-политическое руководство заявляло о том, что у Украины нет возможности сбивать баллистические ракеты, однако так было до получения системы ПВО Patriot, подчеркнул аналитик. Модификация системы, которую сейчас получила Украина, предназначена для уничтожения баллистических целей.

По словам Поповича, сбивание такой ракеты Украиной не может существенно повлиять на тактику обстрелов российских террористов. Однако это оказывает существенное имиджевое влияние на них и полностью развенчивает тезисы российской пропаганды, что "Кинжал" невозможно сбить.

Это огромный плюс и для украинских зенитчиков, которые смогли это сделать и для разработчиков системы Patriot, показавших, что "вундерваффе" (оружие чрезвычайно большой силы – 24 Канал) русского не существует,

– подчеркнул говорящий.

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Тактику обстрелов изменила угроза контрнаступления

Россияне продолжают бомбить мирные города Украины. Нельзя узнать куда летели ракеты, которые сбили украинские защитники, вполне возможно они были направлены в энергетическую инфраструктуру или в центры принятия решений, или это были даже военные цели, связанные с подготовкой контрнаступления, акцентировал Попович.

Но чаще всего российские обстрелы являются террористическими и преследуют цель гибели мирных жителей, вспомнить хотя бы последствия в Днепре и Умани.

Должен ссылаться на данные военной разведки Великобритании о том, что тактика российских обстрелов изменилась. Сейчас они будут отыскивать места концентрации украинской армии, западной техники, военные цели и логистические узлы и пути,

– резюмировал военный аналитик.

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